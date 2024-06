Schultoiletten: "Türsteher Plus" gegen Dreck und Vandalismus

Schultoiletten sind vielfach das Gegenteil von Wellness-Feeling: In Varianten verdreckt, marode, kaputt, stinkend, verwüstet, unzureichend ausgestattet - und mitunter lässt auch die Privatsphäre zu wünschen übrig. Das will der 1. Deutsche Schultoilettengipfel ändern - eine Initiative der "German Toilet Organization". Zusammen mit der Bundesschülerkonferenz und dem Bundeselternrat lädt die Organisation zum Dialog zwischen Schule und Politik ein.

Schulklos mit Vorbildcharakter

Am Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss Mainz ist man schon einen Schritt weiter - hier herrscht Ordnung auf den Toiletten. Und zwar, weil einige Schülerinnen und Schüler das Problem selbst in die Hand genommen haben. Maxim Pötz, Schüler der 12. Jahrgangsstufe sagt: "Wir sind eine Art Türsteher Plus - wir sorgen dafür, dass in den Pausen alles zivilisiert zugeht". Wie das genau funktioniert, hat Maxim im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex erklärt.