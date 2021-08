Am Montag startet die Schule in Rheinland-Pfalz nach den Sommerferien wieder. Für viele Schüler ist das ein Start mit Fragenzeichen und Ungewissheit. Für diejenigen, die bei der Flutkatastrophe Angehörige verloren haben, verletzt wurden oder bei denen das Elternhaus nicht mehr existiert sowieso. Aber auch die anderen Schüler müssen sich auf Veränderungen einstellen. Denn auch etliche Schulen in den Hochwassergebieten wurden beschädigt oder sogar zerstört. So ist das auch bei der Boeselager-Realschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Große Gebäudeteile wurden durch die Wassermassen unbenutzbar und so muss der Schulbetrieb am Montag in Containern beginnen. Mit dabei, so hat Schulleiter Timo Lichtenthäler im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch gesagt, sind auch Schulpsychologinnen und Psychologen, die die Kinder und Jugendlichen betreuen.