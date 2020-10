Der Schulstart unter Corona-Bedingungen verlief in Baden-Württemberg vielerorts holprig. Jörg Fröscher, der Leiter der Theodor-Heuglin-Gemeinschaftsschule in Ditzingen, geht zwar davon aus, dass sich an seiner Schule vieles in den nächsten Tagen einspielen werde, dennoch sprach er im Interview mit SWR Aktuell von "Chaos" am Morgen. Das betraf unter anderem die Maskenpflicht, an die sich viele Eltern beim Abliefern ihrer Kinder nicht gehalten hätten. Auch die schriftliche Gesundheitserklärung habe für Verzögerung und Verwirrung gesorgt. Fröscher kritisierte, dass die Formulare dafür nicht schon vor den Ferien zur Verfügung standen: "Wir hätten dann diese Formulare an die Kinder ausgeben können, an die Eltern verschicken. Jeder hätte genug Zeit gehabt.“ Auch die Frage, was mit den Kindern passiert, die ohne die Gesundheitserklärung in die Schule kommen, sei nicht planbar geregelt gewesen. „Erst am Wochenende haben wir über verschiedene Medien erfahren, dass wir diese Schülerinnen und Schüler nicht nach Hause schicken dürfen, obwohl das Ministerium uns eine Woche vorher noch etwas ganz anderes gesagt hat“, so Fröscher. Von der Politik fühlt sich der Schulleiter seit Wochen nicht verlässlich informiert. Die Regelungen kämen „häppchenweise“ und seien zum Teil widersprüchlich.