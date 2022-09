Schulstart in Ahrweiler, ein Jahr nach der Flutkatastrophe: "Wir haben die Schulfamilie zusammengehalten!"

Schulanfang nach den großen Ferien in Rheinland-Pfalz: An der Boeselager-Realschule in Ahrweiler heißt das auch: Ein Jahr nach der Flut. Timo Lichtenthäler ist der Schulleiter. Er sagte in SWR Aktuell, die Sommerpause habe gutgetan: "Unser Fokus liegt jetzt darauf, unsere Schülerinnen und Schüler und vor allem unsere neuen Kinder schnell zu integrieren und sie in den schulischen Alltag zurückzuholen." Der sei nämlich auch im zweiten Jahr nach der Flut alles andere als normal. Viele Schulkinder seien direkt von der Katastrophe betroffen gewesen. "Ich bin auf meine Schülerinnen und Schüler und die Kolleginnen und Kollegen sehr stolz. Denn zwölf von ihnen waren ebenfalls extrem von der Flut betroffen." Unmittelbar nach der Katastrophe vor mehr als einem Jahr hat Schulleiter Timo Lichtenthäler gesagt, ihm sei es besonders wichtig, seine "Schulfamilie" zusammenzuhalten. Ob ihm das gelungen ist, unter anderem darüber hat er mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.