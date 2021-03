Der Vorsitzende der Schulleitervereinigung Baden-Württemberg, Werner Weber ist angesichts steigender Corona-Infektionszahlen dafür, dass ältere Schüler nicht in den Präsenzunterricht kommen, sondern vorerst weiter zu Hause lernen.Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler wies Weber darauf hin, dass aus pädagogischer Sicht für die kleineren Kinder Unterricht in der Schule besser sei. "Der Fernunterricht, das so genannte Homeschooling, funktioniert mit zunehmendem Alter besser, weil auch mittlerweile die Medienkompetenz der älteren Schüler besser ausgeprägt ist", erklärte Weber. Außerdem hätten sich die Schulleiter in Baden-Württemberg für die Jahrgangsstufen 5 und 6 Wechselunterricht gewünscht und nicht vollen Präsenzunterricht, wie er seit gestern gilt. Bei den Corona-Tests sieht Weber in Baden-Württemberg noch erheblichen Nachholbedarf. Da werde von Landesseite viel an die Kommunen und auch an die Schulträger delegiert. An den Grundschulen würden die Lehrkräfte zweimal pro Woche getestet, "eine Teststrategie, die auch die Schülerinnen und Schüler umfasst, was das Sinnvollste wäre (…), kann ich leider nicht erkennen", so Weber.