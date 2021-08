Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg dürfen sich freuen: Heute ist der letzte Schultag, ab morgen sind auch hier Sommerferien. Doch was ist mit der Zeit danach, wenn möglicherweise eine vierte Corona-Welle droht?

Thomas Hilsenbeck, Rektor der Blautopf-Schule in Blaubeuren, will im kommenden Schuljahr situativ entscheiden - so habe das auch in vergangenen eineinhalb Jahren während der Pandemie funktioniert. "Wir werden, so wie in den vergangenen Jahren auch vor und während der Pandemie, versuchen, das Beste aus der Situation zu machen", sagt Hilsenbeck im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.

"Jeder sehnt sich ein Stück weit nach einer sogenannten Normalität."

Diese Haltung wolle er auch seinen Schülerinnen und Schülern vermitteln. Allerdings stelle er fest, dass das Verständnis der Eltern sowie der Kinder und Jugendlichen für die Corona-Maßnahmen nicht unbegrenzt ist.

Maskenpflicht und Corona-Tests wohl auch im Herbst

Der Rektor setzt an der Blautopf-Schule in Blaubeuren jedenfalls weiterhin auf bewährte Hilfskonzepte: "Was wir in der Schule machen können, sind die Hygienekonzepte, die wir bisher auch hatten: Masken und Testungen drei Mal in der Woche." Um das Virus darüber hinaus in Schach zu halten, appellierte er an die Eltern, die Impfangebote wahrzunehmen. Die Impfbereitschaft des Lehrpersonals an seiner Schule sei jedenfalls sehr hoch, so Hilsenbeck weiter.

"Lüften ersetzt mobile Raumlüfter nicht"

Das Umweltbundesamt empfiehlt für Herbst und Winter den Einsatz von Luftfilteranlagen in den Klassenräumen. Die baden-württembergische Landesregierung will den Schulen im Rahmen eines Förderprogramms 60 Millionen Euro zur Verfügung stellen. An seiner Schule in Blaubeuren sei die Diskussion darüber noch nicht so hochgekocht. Und die Anlagen seien auch kein Allheilmittel gegen das Coronavirus: "Das Lüften und die offenen Fenster ersetzen auch die mobilen Raumlüfter nicht."