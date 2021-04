per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz beginnt morgen nach den Osterferien wieder die Schule. Viele Eltern fragen sich, wie es weitergeht. Bildungsministerin Stefanie Hubig hat klargestellt, dass das Land trotz hoher Corona-Zahlen grundsätzlich am Präsenzunterricht festhalten wolle. "Wir sehen, und das haben wir von Anfang der Pandemie an gesehen, dass Kinder und Jugendliche den Präsenzunterricht brauchen", sagte die SPD-Politikerin. Außerdem verteidigte sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll, dass bei einem Inzidenzwert von über 100 die Entscheidung über Wechsel- oder Fernunterricht nicht vom Ministerium vorgegeben werde. "Wir sehen, dass es auch Gebiete mit Inzidenzen über 100 gibt, wo die Schulen nicht betroffen sind", ergänzte Hubig.