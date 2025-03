Handy-Verbot an Schulen: Das "klingt immer so einfach"

Handys an Schulen - ein ewiges Streit-Thema. Nun hat Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Bündnis 90/Die Grünen) ihre Meinung dazu geändert.

Vor der Konferenz der Bildungsministerinnen und -minister der Bundesländer am Donnerstag hat die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper (Bündnis 90/Die Grünen) jetzt Vorschläge zur Handy-Nutzung an Schulen gemacht. Dafür will sie das Schulgesetz ändern. Sie fordert klare Regeln - aber kein generelles Handy-Verbot. Schopper hat im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Pascal Lechler gesagt, sie wolle in Abstimmung mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern auf entsprechende Konzepte hinarbeiten.

Handys ins Schließfach – oder "nur" in den Flugmodus?

Zum Beispiel könne das Handy im Flugmodus bleiben, schlägt Schopper vor. Nur an entsprechenden Unterrichtszeiten solle es dann genutzt werden, um etwa im Internet zu recherchieren. Ziel sei es auch, die Interessen der Eltern über die Elternvertretungen einzubeziehen .

Handy-Verbot - das klingt immer so einfach, aber wir wissen aus anderen Bundesländern: Da ist dann ein Piktogramm am Eingang der Schule mit einem durchgestrichenen Handy, dann passiert aber nichts weiter.

Deswegen sei es ihr wichtig, dass jede Schule gesetzlich verpflichtet werde, für sich sinnvolle und altersangemessene Regeln zu entwickeln, die auch die Kommunikationsbedürfnisse der Eltern beinhalten sollen. Dazu zähle zum Beispiel die kurze Nachricht, ob ein Kind gut angekommen sei oder ob es sich auf den Heimweg mache. Nur so könnten die Handy-Regeln am Ende akzeptiert werden, so Schopper.

Doch landesweite Regelung für Handy-Nutzung an Schulen statt Eigenverantwortung?

Schopper vollzieht damit eine Kehrtwende. Erst Ende Dezember hatte sie gesagt, für die Handy-Nutzung an Schulen sei weniger die Politik zuständig, sondern Eltern und Lehrer. Geht es nach der Ministerin, sollen nun aber Schulen künftig per Gesetz dazu verpflichtet werden, altersangemessene Handy-Regeln zu erarbeiten. Ein generelles Verbot oder die eine Regel für alle Schulen lehnt sie dagegen ab.