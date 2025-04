Erfolgreich - aber bedroht: Warum kirchliche Schulen wichtig sind

per Mail teilen

Kirchliche Schulen sind beliebt. Doch wegen Sparzwängen sind sie bedroht. Die Schließung wäre ein Verlust, warnt Ulrich Hemel, Vorsitzender der katholischen Schulstiftung.

Kirchliche Schulen seien Orte ganz hervorragender Demokratiebildung, sagt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer. Es handele sich um gute Bildungseinrichtungen, in denen das Miteinander und die Menschenfreundlichkeit im Vordergrund stünden. "Da gibt es so viel tolles Schulleben." Schülerinnen und Schüler gingen gerne in diese Einrichtungen, auch wenn sie weder katholisch noch evangelisch seien.

Das sind Leuchtpunkte, an denen Menschen sich orientieren.

Deshalb hätten Schulen in kirchlicher Trägerschaft einen enormen Zulauf, obwohl sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche zurzeit "keinen guten Lauf" habe.

Kirchliche Schulen als Orte der Toleranz

Leider werde die hohe Nachfrage nach kirchlichen Schulen in der Kirchenhierarchie nicht ausreichend berücksichtigt, bemängelt Hemel. Aufgrund sinkender Kirchensteuereinnahmen würde Zuschüsse gekürzt - Einrichtungen aufgegeben. In den meisten Fälle übernehme der Staat ehemals kirchliche Schulen und komme damit auch für die Kosten auf.

Der Vorsitzende der katholischen Schulstiftung fordert ein Umdenken seitens der Kirchen. Eine Strategie sei notwendig, wie sich die Kirche in der Zukunft positionieren wolle. Dabei spielten kirchliche Schule eine große Rolle. Sie könnten sich zu Orten von Toleranz entwickeln, in denen es ein Miteinander der Religionen gebe. Dadurch könnte sich ein viel stärkeres Bewusstsein entwickeln, "dass Kirche etwas für die Gesellschaft tut".