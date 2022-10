Schuldnerberatung Ludwigshafen: Fallzahlen und Beratungsbedarf steigen in der Krise

Die Energie-Krise trifft die Haushalte am härtesten, die ohnehin am unteren Ende der Einkommensskala stehen. Das ist inzwischen überall angekommen - in Medien, Politik und Gesellschaft. Aber wer sind diese Haushalte? Was für Menschen stecken dahinter und wie viele sind es? Konkrete Gesichter, Familien und Schicksale, die von den Krisen der letzten Jahre betroffen sind, kennt Peter Borel. Er ist Schuldner- und Insolvenzberater der Stadt Ludwigshafen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph beschreibt er, wie sein Alltag aussieht und warum der Beratungsbedarf bei ihm gerade enorm gestiegen ist.