Schuldenbremse: "Soziale Infrastruktur wird zerschreddert"

Ende des Monats soll der Bundeshaushalt für das kommende Jahr verabschiedet werden. Finanzminister Lindner will die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wieder einhalten. Das bedeutet, die meisten Ressorts müssen sparen. Vor allem Sozial- und Wohlfahrtsverbände kritisieren die Sparpläne.

Der Vorsitzende des Wohlfahrtsverbands 'Der Paritätische', Rolf Rosenbrock, hält eine Rückkehr zur Schuldenbremse zum jetzigen Zeitpunkt für falsch. Er sieht Deutschland in einer Situation, "in der wirklich alles brennt". Auch sein Verband beteiligt sich deshalb an der der Kundgebung in Berlin unter dem Motto 'Der letzte macht das Licht aus – stoppt den Sparhaushalt'. Es gehe darum, Einspruch zu erheben "gegen eine Politik, die drauf und dran ist, wichtige soziale Infrastruktur zu zerschreddern und gegen eine Finanz- und Haushaltspolitik, die der Bekämpfung von Armut die Mittel entzieht", so Rosenbrock im SWR. Das gefährde auch den sozialen Zusammenhalt. Der habe "unter der Last der vielfältigen Krisen" in den letzten Jahren nachgelassen. Auch die Bindung an die Demokratie gehe zurück. "Und wir wissen aus früheren Entwicklungen und Beobachtungen, dass die Kürzung von Sozialleistungen gerade bei besonders vulnerablen Gruppen solche bedrohlichen Entwicklungen beschleunigen und Verstärken kann." Im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Lissy Kaufmann nennt der Vorsitzende des Paritätischen konkrete Beispiele, welche negativen Auswirkungen die Sparvorgaben aus seiner Sicht haben und erklärt, warum er zumindest Hoffnungen hat, dass der Sozialbereich im Bundeshaushalt schlussendlich etwas besser wegkommt als aktuell geplant.