BW-Finanzminister kritisiert "Blankoscheck" beim Sondervermögen

Der grüne Landesfinanzminister Danyal Bayaz gehört zu den Kritikern der aktuell geplanten Sonderschulden. Sie veränderten die Finanzlage in Baden-Württemberg kaum zum Besseren.

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder treffen sich heute in Berlin zur ersten Ministerpräsidentenkonferenz nach der Bundestagswahl. Dabei geht es auch um die neuen Schulden für Rüstung und Infrastruktur, wie sie die Union und SPD bei ihren Sondierungsgesprächen vereinbart haben. Baden-Württembergs Finanzminister Bayaz von den Grünen kritisierte an dem Sonderschulden-Plan, "dass diese neue, sich anbahnende Koalition sagt, schaut mal, wir wollen hier ein Billionen-Paket an Schulden - quasi ein Blankoscheck ". Er fürchte, dass das viele Geld letztlich nicht in die dafür vorgesehenen Projekte fließe.

Da werde ich als Finanzminister, der auch weiß, wie Haushaltsberatungen dann manchmal laufen, sehr skeptisch.

Vor der Zustimmung der Länder müsse sichergestellt werden, dass dieses Geld für neue Investitionen in Schulen, in Kitas, in den Klimaschutz, in Infrastruktur oder in Wärmenetze fließe. Bayaz rechnete vor, Baden-Württemberg könne jährlich bis zu 1,4 Milliarden Euro aus diesen Mitteln bekommen, aber er zeigte sich skeptisch, ob diese Mittel die Situation im Land substanziell verbessern könnten.

Bundesländer befassen sich auch mit Krankenhausreform

Ein weiteres Thema ist die Krankenhausreform. Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, mahnte vorab, dass die Krankenhäuser finanzielle Überbrückungshilfen bräuchten. Länder werden sich vor allem untereinander über gemeinsame Standpunkte gegenüber einer neuen Bundesregierung verständigen. Ein gemeinsamer Austausch mit dem designierten Kanzler Friedrich Merz (CDU) steht nicht auf der Tagesordnung. Der amtierende Kanzler Olaf Scholz (SPD) wird allerdings im Berliner Bode-Museum, wo die Ministerpräsidentenkonferenz stattfindet, erwartet. Er wird ein neues Abkommen zwischen Bund und Ländern zur Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz unterzeichnen.