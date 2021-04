per Mail teilen

In der Corona-Krise ziehen die Bundesländer nicht an einem Strang. Viele kritisieren das - Stichwort: Flickenteppich. Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz soll der Bund mehr Kompetenzen bekommen. Aber wird dann alles besser? Sind die Länder nicht viel näher dran? Darum geht’s im SWR Aktuell Kontext mit Gerhard Leitner: Schuld sind immer die anderen - versagt der Föderalismus in der Krise?