In Rheinland-Pfalz besuchen seit Montag wieder Hunderttausende Schülerinnen und Schüler den Unterricht. Dafür steigen sie - wie schon vor der Corona-Krise - in teils überfüllte Busse. Auch eine Regelung, die maximal 15 stehende Personen pro Bus vorsehehn würde, reiche da wohl nicht aus, um den notwendigen Mindestabstand zu gewährleisten, meint der Schülervertreter Max Theodor Schmitt am Gymnasium Römerkastell in Bad Kreuznach. Er hat mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll über die aktuelle Situation gesprochen.