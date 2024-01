Schulberater: "Schulen werden normalerweise als sichere Orte betrachtet".

per Mail teilen

Die tödliche Messer-Attacke auf eine 18-jährige Schülerin in St. Leon-Rot im Rhein-Neckar-Kreis sorgt immer noch für Fassungslosigkeit und Trauer. Die Angehörigen, die Mitschülerinnen und Mitschüler, sowie die Lehrkräfte müssen jetzt psychologisch betreut werden. SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel hat mit Michael Bleicher über das Thema Prävention an Schulen gesprochen. Er ist Leiter des Arbeitsfelds Beratung beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung. Er findet, dass die Worte Achtsamkeit, Resilienz und Mitgefühl an den Schulen ganz großgeschrieben werden müssen.