Schulbeginn in RP: Landeselternbeirat findet Testkonzept richtig

In Rheinland-Pfalz geht heute nach zwei Wochen Herbstferien die Schule wieder los. Auf dem Stundenplan stehen dann auch wieder Corona-Tests - und in den kommenden zwei Wochen wird intensiver getestet, zweimal statt einmal pro Woche. Das Ganze läuft unter dem Motto "Präventionswochen". Die Befürchtung ist, dass die eine oder andere Infektion von Ferienreisen mit nach Hause und dann in die Schule gebracht wird. Die stellvertretende Landeselternsprecherin in Rheinland-Pfalz, Susanne Döhler, fordert im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern, bei Renovierung und Neubau von Schulen direkt Lüftungsanlagen einzubauen.