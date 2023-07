Schul-Aktionstage für den Ernstfall: Katastrophe auf dem Stundenplan

Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg sollen künftig an Aktionstagen lernen, wie man sich im Katastrophenfall verhält - bei einem Brand etwa, oder bei Hochwasser. "Bisher war das im Lehrplan nicht richtig verankert, aber da haben wir jetzt nachgebessert", sagte Kultusministerin Theresia Schopper (Grüne) im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser. Es müsse immer wieder deutlich gemacht werden: Was ist zu tun, wenn der Strom ausfällt oder die Handys nicht funktionieren. Hören Sie im Interview auch, wie so ein Aktionstag konkret aussieht und was die Kinder dabei sonst noch lernen – zum Beispiel im Fall einer Flutkatastrophe.