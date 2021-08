Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen gilt an Baden-Württembergs Schulen seit dieser Woche eine Maskenpflicht ab Klasse 5. Die Sprecherin des Landesschülerbeirats in Baden-Württemberg, Elisabeth Schilli, hält das aber nicht für das optimale Mittel zur Pandemiebekämpfung. Im SWR sprach sie sich stattdessen für mehr Luftfilter in Klassenräumen aus: „Dadurch würde man auch dem Lüftungsproblem entgehen, das ja auch noch nicht ganz geklärt ist - wie das funktioniert, wenn es Minusgrade hat.“ Was aus ihrer Sicht noch bei der Pandemiebekämpfung in den Schulen helfen könnte, hat sie SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch gesagt.