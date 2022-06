Schüler in Bergnot: So bereitet man sich auf Bergwanderungen vor

So war das Ende einer Wandertour tatsächlich nicht geplant: Im Kleinwalsertal in Österreich musste am Dienstag eine Gruppe von mehr als 100 Schülern und Lehrern aus Bergnot gerettet werden. Die Gruppe aus dem Raum Ludwigshafen war auf einer viel zu schwierigen Route unterwegs. Sie hatte sich die Tour im Internet empfehlen lassen, dort war sie als relativ leicht beschrieben. Am Ende mussten alle mit Hubschraubern gerettet werden. Wie so was besser laufen kann und wie man sich auf solche Touren vorbereitet, erklärt Adrian Probst im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. Probst ist Bürgermeister von St. Blasien und gleichzeitig Landesvorsitzender der Bergwacht Schwarzwald.