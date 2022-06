Schrottschiffe in Indien - die letzte Reise der Westerhamm

„Werd' Friseur, denn Haare wachsen immer“, hieß es mal. Oder: „Zur Sparkasse musst Du gehen – das ist ein krisenfester Job.“ Und die Standard-Antwort war lange Jahre: „Nee, ich mach irgendwas mit Medien.“ So viele Generationen schon den Berufseinstieg vollzogen haben, so viele schlaue Sprüche gibt es dazu – mindestens! Gleichzeitig ist durch die Krisen der letzten Jahre gewiss geworden, dass sich Ratschläge, die für viele Jahrzehnte eines Berufslebens bestehen sollen, sich auf ziemlich dünnem Eis bewegen. Wir fragen also im SWR Aktuell Kontext, welche Jobs Zukunft haben und welche nicht – und was das für die Menschen heißt, die so einen Job haben oder noch einen passenden Job suchen. Und für wen nach dem SWR Aktuell Kontext noch immer Fragen offen sind: Hören Sie auch unseren Podcast zu unterschiedlichen Berufswelten – „Zeig‘ mir Deinen Job“ finden Sie auf der gleichnamigen Internetseite, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. mehr...