Der Fall Nawalny zeige erneut, dass man zu einer realistischeren Russlandpolitik zurückkehren müsse, sagt der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin. Dafür könne es unter Umständen hilfreich sein, jemanden wie den früheren Bundeskanzler Schröder zu haben, der gute Kontakte zum russischen Präsidenten pflege. "So etwas braucht man in der internationalen Politik", erklärte Trittin. Schließlich sei man im Iran, in Libyen und anderswo auf eine konstruktive Verständigung mit Russland angewiesen. Dennoch dürfe man sich nicht einseitig abhängig machen, so wie Schröder das tue, wenn er im Aufsichtsrat des staatlichen russischen Ölkonzerns Rosneft mitarbeite, so der Grünen-Politiker im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.