Scholz zu Gast bei Biden: Was wird das Treffen bringen?

Vermutlich ist Kanzler Scholz am Ende deutlich länger im Flugzeug gewesen als sein Besuch im Weißen Haus gedauert hat - und doch ist ihm die Stippvisite bei US-Präsident Biden wichtig. Bemerkenswert ist, dass der Kanzler diesmal ganz ohne Begleitung von Journalisten fliegt. Es soll auch keine Pressekonferenz geben.

Hauptthema des Gesprächs dürfte der Ukraine-Krieg sein. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat über die Erwartungen an diesen Besuch mit Sarah Wagner gesprochen. Sie ist Politologin an der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern.