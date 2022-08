Scholz und Cum-Ex: Wankt der Kanzler?

Olaf Scholz muss heute ein zweites Mal in den parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Hamburg. Dort sagt er aber nicht als Kanzler aus, sondern als ehemaliger Erster Bürgermeister von Hamburg. Wusste er, dass seine Stadt die Warburg-Bank mit einem Steuerraub in Millionenhöhe davonkommen lassen wollte? Dabei geht es darum, dass sich Anleger wie die Warburg-Bank die Kapitalertragssteuer vom Finanzamt gleich mehrfach haben erstatten lassen - das, was inzwischen als Cum-Ex-Affäre bekannt ist. Inwieweit war Scholz daran beteiligt, dass die Warburg-Bank die Steuermillionen einfach behalten durfte? SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern spricht darüber mit Georg Schwarte, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio.