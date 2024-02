Scholz und Biden: Ein Symboltreffen ohne Wirkung?

per Mail teilen

Bundeskanzler Scholz trifft sich heute mit US-Präsident Biden im Weißen Haus. Dabei soll es um die Unterstützung für die Ukraine gehen, aber auch um den Krieg gegen die Hamas. Für Scholz wird das keine leichte Aufgabe: In den USA ist Wahlkampf.

Das ist für die Republikaner eine große Wahlkampf-Geschichte

Präsident Biden hat innenpolitische Probleme, die ihn davon abhalten, die Unterstützung für die Ukraine aufrecht zu erhalten und auszubauen.

Wie groß ist der Einfluss von Scholz auf Biden?

Die Expertin für Außenpolitik beim European Council on Foreign

Relations Majda Ruge kennt sich besonders gut mit dem deutsch-amerikanischen Verhältnis aus. Sie hat mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler darüber gesprochen, was Scholz heute in den USA bewirken kann.