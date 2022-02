Scholz in Moskau: Kann er Putin von der Ukraine-Invasion abbringen?

Der Russland-Ukraine-Konflikt fordert Olaf Scholz gleich zu Beginn seiner Kanzlerschaft. In der vergangenen Woche war er in den USA und gestern in der Ukraine. Heute fliegt der Kanzler nach Russland. Das Gespräch mit Wladimir Putin könnte über Krieg und Frieden entscheiden. Ob und wie es Olaf Scholz gelingen könnte, den russischen Präsidenten zu überzeugen, dass eine militärische Eskalation zu nichts führt - darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Michael Roth gesprochen. Der SPD-Politiker ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.

SWR: Der deutsche Bundeskanzler bringt die Geschlossenheit des Westens mit. Wird das ausreichen, um Putin zu beeindrucken?

Michael Roth: Wir haben den diplomatischen Turbo eingelegt, der zeigt Wirkung. Der Bundeskanzler spielt dabei im Team EU/NATO eine ganz wichtige Rolle. Und Putin spürt inzwischen, dass wir geschlossen und entschlossen an der Seite der Ukraine stehen und dass es einen ziemlich hohen und schmerzhaften Preis für ihn hätte, sollte er wirklich abermals in der Ukraine militärisch intervenieren.

Das Team EU/NATO setzt auf Wirtschaftssanktionen für den Fall, dass die russische Armee in die Ukraine einmarschiert. Das wird Scholz ansprechen, das ist für Putin nichts Neues - das weiß er natürlich. Wie muss Scholz vorgehen, damit das auch wirkt?

Scholz muss deutlich machen, und das wird er sicherlich auch tun, dass er nicht nur ein großes und wichtiges Land vertritt, sondern, dass das, was er vermittelt und übermittelt, abgestimmt ist und auf das Engste koordiniert wird mit den Partnern in Europa und auch mit den USA. Das, was Putin droht, geht weit über das hinaus, was in den vergangenen Jahren als Sanktionen vereinbart wurde. Es geht hier um eine ungewöhnliche Situation, und deswegen muss jetzt auch wirklich jede Chance genutzt werden, dass die Ukraine geschützt wird, und dass vor allem auch Putin anerkennt: Im östlichen Europa sind souveräne Staaten, die frei über ihren Weg entscheiden können. Und wenn das ein Weg der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Freiheit ist, dann kann er sich dem nicht entgegenstellen.

Nun haben wir die Gaspipeline Nord Stream 2, die gerade vielen osteuropäischen Staaten ein Dorn im Auge ist. Und bislang hat Scholz bei seinen Treffen, gestern in Kiew, in der vergangenen Woche in Washington, dieses Thema immer geschickt umschifft. Wird er das heute klar benennen, dass Nord Stream 2 am Ende ist, sollte Russland die Ukraine angreifen?

Die Botschaft von EU und NATO ist ja ziemlich klar, alles liegt auf dem Tisch, falls es wirklich zu einer abermaligen Invasion Russlands in der Ukraine kommt. Wir schließen definitiv nichts aus, und die Haltung des Bundeskanzlers ist, so habe ich ihn immer verstanden, dass wir Putin möglichst im Unklaren darüber lassen, was konkret folgen sollte. Das heißt: Es bringt nicht viel, über jedes einzelne Instrument eine kontroverse Diskussion zu führen. Aber auch nach den Gesprächen in den USA und nach vielen Gesprächen mit Partnern in der Europäischen Union und in der NATO dürfte auch Herrn Putin klar sein, was das für Nord Stream 2 bedeutet

Also: Nord Stream 2 ist am Ende, wenn Russland morgen oder im Laufe der nächsten Tage die Ukraine angreift?

Es liegt als Instrument auf dem Tisch, und es wird sicherlich dann keine Zukunft mehr haben können, wenn es wirklich militärisch so weitergeht, wie es ja Putin angekündigt hat. Aber es geht ja jetzt vor allem auch darum, dies zu verhindern. Und ich habe Anlass zum Optimismus, dass wir wirklich noch eine Chance haben, zu einer friedlichen und diplomatischen Lösung zu kommen.

Herr Roth, wechseln wir noch mal kurz die Perspektive: Russland sieht seine Sicherheitsinteressen durch die NATO bedroht, lehnt den Beitritt der Ukraine zum nordatlantischen Verteidigungsbündnis ab. Gestern, nach dem Treffen zwischen Scholz und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, ließ dessen Äußerung aufhorchen, dass die angestrebte NATO-Mitgliedschaft der Ukraine in weiter Ferne liege. Das nimmt Scholz jetzt mit zu seinen Gesprächen mit Putin. Sehen Sie da eine Möglichkeit der Deeskalation?

Erstmal bleibt das Prinzip erhalten: Staaten und Bündnisse entscheiden selbst darüber, wer dazugehört. Da kann in Moskau kein Veto eingelegt werden. Aber das Absurde an der derzeitigen Situation ist ja, dass die Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato überhaupt nicht konkret zur Debatte stand. Es gibt eine enge Partnerschaft zwischen der Ukraine und der Nato. Die wird sicherlich auch fortgesetzt werden, aber über eine konkrete Mitgliedschaft ist nicht verhandelt worden. Und insofern gibt es sehr gute Gründe, Putin auch deutlich zu machen: Ziehen Sie diese Truppen an der ukrainischen Grenze ab, beenden Sie die Bedrohung der Ukraine, und kommen wir wieder zu Gesprächen darüber, wie wir eine friedliche Koexistenz im östlichen Europa ermöglichen können, die aber immer darauf beruht, dass Staaten über ihren Weg selbst entscheiden und nicht weiter von Moskau kujoniert werden.