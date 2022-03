Scholz-Biograf Lars Haider: "Sein wahres ich hat er immer gezeigt"

per Mail teilen

Er gilt als nüchtern, ernst und pragmatisch: Olaf Scholz (SPD), der künftige Bundeskanzler von Deutschland. Doch er hat auch ganz andere Seiten - das weiß Lars Haider, Autor der Scholz-Biografie und Chefredakteur des Hamburger Abendblattes. Scholz sei vor allem vorausschauend, sagte Haider im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem. Schon 2018 habe sich Scholz als Kanzler gesehen - da habe die SPD bei etwa 15 Prozent gelegen, die CDU bei über 30. "Das klang damals wie eine Verschwörungstheorie; rückblickend war es ein guter Plan", sagte Haider. Olaf Scholz ist für ihn ein Phänomen: "Er ist von seinem Naturell her ein schüchterner Mensch, ein zurückhaltender Mensch, jemand, für den es schwierig ist, auf andere zuzugehen". Weil Scholz aber überzeugt sei, dass er Politik gut könne, gebe er seine Schüchternheit auf, so Haider. Mit seinem neuen Amt werde sich Scholz nicht verändern: "Sein wahres ich hat er immer gezeigt. Er ist kein Politikdarsteller". Welche überraschenden Seiten der Journalist an Olaf Scholz noch wahrgenommen hat, hören Sie im Audio.