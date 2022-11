Deutschland und China sind ein ungleiches Paar. Wenn Bundeskanzler Scholz heute nach China reist wird auch das ein Thema sein, denn der Zugang für deutsche Unternehmen auf dem chinesischen Markt ist immer noch schwieriger als andersherum. Auch die Bedeutung von Menschenrechten wird in den beiden Staaten sehr unterschiedlich interpretiert. Dennoch will Scholz das heute ansprechen, obwohl es viele Abhängigkeiten gibt und Deutschland es sich nicht leisten kann, einen der wichtigsten Handelspartner Deutschlands zu vergraulen. Die Spielräume seien dabei ziemlich klein, sagt Roderick Kefferpütz im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich. Wie Scholz die ausnutzen könnte, erklärt der Forscher am Mercator-Institute for China-Studies im Interview.