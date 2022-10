Schmetterlings-Hilfe: Warum eine Straße für den Schwarzen Apollofalter gesperrt wird

Er ist ein echtes Kunstwerk der Natur: Der Schwarze Apollofalter. Er ist weiß, mit schwarzen Adern durchzogen und hat jeweils zwei markante schwarze Flecken auf den Vorderflügeln.

Aber der Schwarze Apollofalter ist vom Aussterben bedroht. In Rheinland-Pfalz kommt er nur noch im Unteren Moseltal vor, in Baden-Württemberg findet man ihn im Oberen Donautal und im Mühltal. Deshalb wird alles getan, um ihn zu unterstützen. Beispielsweise haben die Behörden im Landkreis Reutlingen in dieser Woche eine Kreisstraße gesperrt, um Bäume und Sträucher für den Schwarzen Apollfalter zu fällen oder zurückzuschneiden.

Über die Schmetterlingshilfe in Baden-Württemberg hat SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex mit Dr. Rüdiger Jooß gesprochen. Er ist beim Biosphärengebiet Schwäbische Alb zuständig für Artenschutz.