Es könnte das stau-reichste Wochenende des Jahres werden. Und da sich viele in Richtung Süden aufmachen, sind vor allem die Autobahnen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg betroffen. Melanie Mikulla vom ADAC erklärt, wo es besonders voll wird. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen gibt sie außerdem Tipps, wie man den Stau vermeiden kann und wenn nicht, wie man ihn am besten erträgt.