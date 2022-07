Schlechtes Abschneiden bei Leichtathletik-WM: "Dann kann man es auch gleich sein lassen"

per Mail teilen

Die Leistungen deutscher Athleten - bis auf wenige Ausnahmen - bei der Leichtathletik-WM in den USA waren für Sportreporter Jens-Jörg Rieck „in vielerlei Hinsicht enttäuschend“. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies beklagte er, bei der Selbst-Analyse seien fast klägliche Antworten zu hören gewesen. Seiner Ansicht nach stimmt der Fokus nicht: "Es kann ja nicht sein, dass man bei einer WM sagt, ja, wir waren jetzt hier - aber wir haben nur an die bevorstehende Europameisterschaft gedacht. Dann kann man´s auch gleich sein lassen". Warum der Sport-Experte dennoch glaubt, dass es bei der EM vom 15. bis 21. August in München für die deutschen Athleten besser laufen wird, hören Sie im Interview.