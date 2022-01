Schlauer "Corona-Pool" für effektivere Tests: Was Pforzheimer Forscher planen

Seit Beginn der Corona-Pandemie gilt: Testen, damit infizierte Menschen nicht andere Menschen anstecken. Wegen der Omikron-Welle muss sogar noch mehr getestet werden - das aber überlastet die Labore. Helfen könnte die Idee von Volkswirtschaftsprofessor Hanno Beck von der Hochschule Pforzheim. Wie er mit derselben Laborkapazität viel mehr Tests möglich machen will, erklärt Beck im SWR-Aktuell-Gespräch mit Jonathan Hadem.

SWR: Wie kann man mit Ihrer Methode effizienter testen?

Hanno Beck: Dazu muss man erst mal das grundsätzliche Prinzip erklären, das sogenannte "Poolen". Sie testen nicht jede Person einzeln, sondern, sagen wir mal, sechs Personen, und dann werfen sie die Proben alle zusammen - in einen "Pool" (eine Sammelprobe, in der mehrere Proben gemischt werden, d.Red.). Wenn der negativ getestet ist, dann wissen Sie alle Personen in dem Pool sind negativ. Dann ist alles gut. Wenn der Pool allerdings positiv getestet ist, dann müssen sie alle sechs Personen testen. Meine Kollegen Alois Prinzen, Elmar Wolfstetter und ich haben die Idee, wie man dieses Poolverfahren noch etwas effizienter machen kann, indem man die Proben der Leute in mehrere Pools steckt, und zwar selektiv. Ein Beispiel: Wir haben sechs Personen, und dann machen Sie drei Pools. Im normalen Poolverfahren würde man in jeden Pool zwei Personen stecken, Person eins und Person zwei in Pool eins, Person drei und Person vier in Pool zwei, Person fünf und Person sechs in Pool drei. Dann würde man die Pools testen. Wenn dann jetzt Pool eins positiv wäre, würde man sagen, wir müssen Person eins und Person zwei testen. Wir schlagen jetzt vor: Über einen Code ordnet man diese Personen jetzt verschiedenen Pools zu, also zum Beispiel in Pool eins kommen Person eins, drei und fünf, und die Personen drei und fünf sind auch noch in Pool zwei und drei drin. Wenn der Pool eins jetzt positiv getestet ist, Pool zwei und drei aber negativ, wissen Sie im Ausschlussverfahren: Personen drei und fünf können nicht positiv sein. Also muss Person eins positiv sein, und Sie müssen nicht alle drei Personen testen. Der Clou an dem Verfahren ist praktisch, dass man eben über eine intelligente Verteilung der Leute in die verschiedenen Pools im Ausschlussverfahren nicht alle Mitglieder eines Pools testen muss, falls der positiv ist.

Es klingt nach wahnsinnig viel Arbeit viel mehr als beim herkömmlichen Pool-Testen. Der Berufsverband der Deutschen Laborärzte kritisiert deshalb einen -so wörtlich- "massiven Mehraufwand". Ist Ihre Methode denn trotzdem massentauglich?

Wir denken schon, und zwar aus zwei Gründen. Erstens mal unterschätzt man die Anzahl der Pools, die man für das Verfahren braucht. Sie können mit 15 Pools über 30.000 Leute testen. Das Zweite ist: Im Vorfeld müssen sie mehr Proben einsammeln. Im normalen Poolverfahren nehmen Sie eine Probe und tun die in einen Pool. Bei unserem Verfahren nehmen sie mehrere Proben von derselben Person und verteilen die auf verschiedene Pools. Sie müssen also im Vorverfahren in der Tat mehr Proben nehmen. Aber das sparen sie hinterher wieder ein, weil sie dann nicht alle Personen aus einem Pool testen müssen. Wenn Sie hundert Personen in einem Pool haben, und der ist positiv, müssen Sie im normalen Verfahren anschließend alle 100 Personen testen. In unserem Verfahren müssen Sie das nicht, weil Sie über das Ausschlussverfahren sehen: Okay, von den hundert Personen, die in dem Pool sind, sind 80 Personen in anderen Pools, die negativ sind - dann müssen wir die nicht testen. Und dementsprechend haben sie dann weniger Testaufwand.

Jetzt sind sie ja Ökonom und kein Mediziner. Wie kamen Sie denn überhaupt auf die Idee, als Volkswirt die Testkampagne zu verbessern?

Die ursprüngliche Idee stammt von einem Kollegen Wolfstetter, der das Verfahren auch in einen anderen Zusammenhang schon mal kennengelernt hat. Und wir haben schon vor einem halben Jahr drüber nachgedacht, wie man zum Beispiel den Betrug mit Corona-Tests abstellen kann und haben nun eine relativ einfache Idee entwickelt. Wir sind dann darauf gekommen, dass man eigentlich dieses sogenannte makroökonomische Denken, eben auf viele Probleme dieser Pandemie anwenden kann. Ob gefälschte Tests, auf gefälschte Impfausweise - also im Grunde ist es, wenn Sie so wollen, kluges ökonomisches Alltagsdenken auf Alltagsprobleme angewendet. Und das ist ja eigentlich genau das, was Ökonomen machen sollen.

Sie haben ihren Vorschlag auch schon an die Berliner Politik geschickt. Hat man Ihnen da mittlerweile geantwortet?

Nein, auf beide Vorschläge nicht. Wie gesagt, wir hatten eine ganz einfache Idee entwickelt, wie man den Betrug mit den Antigen-Tests abstellen kann. Da haben wir auch schon keine Antwort bekommen. Und jetzt haben wir auch von niemandem gehört. Im Prinzip müssen die sich gar nicht bei uns melden. Sie können sich die Idee angucken, sich überlegen: Können wir das umsetzen?