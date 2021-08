Sie sind unsere nächsten Verwandten. Sie sind sozial, sie teilen Essen miteinander, sie benutzen Werkzeug, wie Steine oder Äste, sie lachen, weinen, leben in Gemeinschaften, kümmern sich rührend um ihre Kinder und streiten, was das Zeug hält – Schimpansen. Und doch wissen wir nicht viel über sie – immer wieder entdeckt die Forschung, vor allem im natürlichen Lebensraum der Menschenaffen, neue Eigenschaften. Dr. Tobias Deschner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und Leiter eines Forschungsprojekts in Gabun, in Zentralafrika. Dort beobachtet er seit Jahren Schimpansen in ihrem natürlichen Umfeld. "Schimpansen sind uns ähnlicher, als wir denken", sagt er im Gespräch mit Stefanie Jacob.