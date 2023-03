Schifffahrt – Volle Kraft gegen das Klima?

per Mail teilen

Ob Lebensmittel, Kleidung oder unser neues Smartphone: 90% des globalen Warenhandels werden auf dem Seeweg abgewickelt, mit enormen Auswirkungen auf Klima & Umwelt. Man geht davon aus, dass die weltweite Schifffahrt für knapp drei Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist. Außerdem ist die Umweltbelastung durch die Abgase sehr hoch. Werner & Tobi diskutieren: Wie schlecht ist das Transportmittel Schiff – auch verglichen mit dem Flugzeug? Welche Lösungsansätze in Sachen Nachhaltigkeit gibt es? An welchen neuen Antriebstechnologien und Treibstoffen wird gearbeitet? Und warum tut sich in dem Bereich seit Jahrzehnten sehr wenig?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0