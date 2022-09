Schick - aber nicht nachhaltig: "Sneaker haben einen großen Klima-Fußabdruck!"

Sneaker sind hip und meist weiß - aber sind sie auch nachhaltig? Nein, sagt die Buchautorin und SWR-Nachhaltigkeitsexpertin Katarina Schickling in SWR Aktuell: "Sneaker bestehen zum größten Teil aus Kunststoff und damit aus Erdöl und haben damit einen recht hohen Klima-Fußabdruck." Die gesamte weltweite Sneaker-Industrie sei für 1,4 Prozent der globalen Treibhausemissionen verantwortlich. "Zum Vergleich: Alle Flugreisen weltweit sind für 3,5 Prozent aller Emissionen verantwortlich. Wir reden hier also wirklich von einer relevanten Größe." Was auch an den langen Transportwegen liege, weil die meisten Sneaker in China produziert würden. Viele Hersteller würden auf das gestiegene Umweltbewusstsein ihrer Kunden reagieren und recycelte Materialien verwenden. Das sei aber problematisch: "Ausgangsstoff für recyceltes Plastik sind PET-Flaschen. Und es gibt einen sehr guten Weg, sie zu recyceln, nämlich: Daraus wieder neue PET-Flaschen machen. Wenn ich daraus das Ausgangsmaterial für Turnschuhe machen möchte, dann brauche ich dafür sehr viel Energie." Welche Wege es stattdessen gibt, Sneaker zu tragen UND nachhaltig zu handeln, darüber hat Katarina Schickling mit SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser gesprochen.