30 Jahre Schengen: Sind offene Grenzen noch zeitgemäß?

Keine Kontrollen an den EU-Binnengrenzen: Dafür steht das Schengen-Abkommen, das am 26.03.1995 in Kraft trat. Für den Politikwissenschaftler Raphael Bossong steht es auf der Kippe.

"Der Tod von Schengen wurde schon sehr oft ausgerufen", sagt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer. "Doch bislang ist es immer eine Erfolgsgeschichte geblieben."

Der wahrscheinlich nächste Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) macht sich allerdings für dauerhafte Kontrollen an den deutschen Grenzen stark. Das widersprächen den geltenden Regeln des Abkommens: "Das ist eine neue kritische Qualität. So ist es im Schengen-Kodex nicht angelegt," gibt Raphael Bossong zu bedenken. Er ist Wissenschaftler im Forschungsbereich Europa/EU bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin.

Schengen | Politik in zwei Minuten

Diskussion über Schengen wegen irregulärer Migration

In Deutschland hat vor allem die irreguläre Migration dazu geführt, dass das Schengen-Abkommen in Frage gestellt wird. Seit Mitte September 2024 finden deshalb an allen deutschen Grenzen zeitlich befristete Einreisekontrollen statt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat diese am 15. März für weitere sechs Monate verlängert.

Es muss einen Ausgleich zwischen Freizügigkeit und Sicherheit geben.

Die Lage sei angespannt, ergänzt der Politikwissenschaftler. Außerdem äußert er Verständnis, dass es Gründe für verschärfte Kontrollen an den deutschen Grenzen gebe. "Aber die Begründungen sind zur Formalität verkommen und die Befristungen werden viel länger durchgeführt, als es eigentlich vorgesehen ist."

Sorge bereite ihm, dass inzwischen sogar mit einem "nationalen Notstand" argumentiert werde, um alle EU-Regeln außer Kraft zu setzen. Der SWP-Mitarbeiter befürchtet, dass das Abkommen über offene EU-Binnengrenzen zu einer politischen Verhandlungsmasse verkomme. "Wenn man das weiterlaufen lässt, sehe ich eine existentielle Krise von Schengen."