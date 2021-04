Es wäre das zweite Jahr in Folge: Eine Absage des Cannstatter Volksfests auf dem Wasen ist laut Schaustellerverband wahrscheinlich. Mensch und Material leiden unter dem Stillstand.

Der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Südwest Stuttgart, Mark Roschmann, rechnet wegen der Corona-Pandemie mit einer Absage des 175. Cannstatter Volksfests. Traditionell findet es auf dem Wasengelände im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt von Ende September bis Anfang Oktober statt. "Nach der derzeitigen Absage-Welle, die jetzt täglich reinkommt, habe ich wenig Hoffnung - die Hoffnung schwindet, ganz klar", sagte der Vorsitzende des Schaustellerverbandes am Mittwoch im SWR.

Oktoberfest kurz vor Absage - Stuttgart entscheidet im Juni

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte am Dienstag gesagt, er sehe kaum noch Chancen für das Oktoberfest im Spätsommer. Ähnlich sehe die Situation in Stuttgart aus, sagte Roschmann: "Ich kann mir das sehr schwer vorstellen, wenn ich jetzt an die vielen Menschen auf dem Wasen denke, aber die Hoffnung stirbt zuletzt." Eine endgültige Entscheidung soll im Juni fallen.

Das ganze Interview von SWR-Moderator Andreas Herrler mit Mark Roschmann hören Sie hier:

Hoffnung "Pop-Up-Freizeitparks"

Größere Hoffnung für die Schausteller liege in den sogenannten "Pop-Up-Freizeitparks" in Baden-Württemberg - davon gab es sechs Stück als Modell-Projekt in letzten Jahr: u.a. in Rastatt, Mannheim und Freiburg. "Die haben sehr gut funktioniert. Nachweislich hatten wir da auch keine Infektion auf dem Gelände - wir sind an der frischen Luft", sagte Roschmann.

Schausteller-Betriebe müssen ihre Attraktionen einlagern und gleichzeitig die Instandhaltung sichern dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Büttner

Mensch und Material leiden

Für die enormen finanziellen Einbußen im zweiten Corona-Jahr gebe es zwar Unterstützung von staatlicher Seite, "aber der wichtigere Aspekt sind jetzt eigentlich die Züge. Wir haben wirklich ein Problem damit", sagte Roschmann. Umso wichtiger sei eine Perspektive.

"Wir sind nur noch am Reparieren und dabei, das Zeug instand zu halten. Das geht alles kaputt vom Rumstehen." Mark Roschmann, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Südwest Stuttgart

Auch menschlich sei die Lage für die Schaustellerinnen und Schausteller schwierig: "Wir können unserer Arbeit nicht nachgehen. Das ist für uns schon ein großes Problem im Kopf - daran zu denken, das Wetter ist schön, wir könnten raus, wir könnten was tun und dürfen nicht."

Schausteller-Betriebe geben auf

Trotz der Unterstützung durch den Staat habe jeder fünfte Betrieb in seinem Verband aufgegeben, sagte Roschmann. Dabei werde es aber vermutlich bleiben, denn der "harte Kern beißt sich durch und möchte auch prinzipiell nicht aufhören". Aufseiten der Politik gebe es durchaus Verständnis, aber wenig Handlungsperspektiven. "Gehört werden wir auf jeden Fall - wir haben wirklich auch überall ein offenes Ohr", so der Verbandschef, schränkte aber ein: "Es ist natürlich so, dass die Priorität auf dem Impfen liegt und wir denken, dass wir da momentan nicht an vorderster Front stehen, um die sich gekümmert wird."