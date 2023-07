Schafe als natürliche Rasenmäher – jetzt auch an der A6

per Mail teilen

Ziegen und Schafe als natürliche Rasenmäher am Rand von Autobahnen. Die Autobahn GmbH Südwest setzt immer mehr darauf, auch weil damit weniger Mähaktionen von der Straße aus nötig sind, die den Verkehr behindern. Im vergangenen Jahr waren schon an der A5 bei Karlsruhe grasende Schafe und Ziegen zu sehen, jetzt auch an der A6. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser erklärt Tobias Jäger, Pressesprecher der Autobahn GmbH Südwest, das Konzept und warum sich niemand Sorgen machen muss, dass die Tiere auf die Fahrbahn laufen.