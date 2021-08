Die Inhaltsstoffliste auf unseren Kosmetika ist meist lang. Was sich hinter den Bezeichnungen verbirgt, ist für Laien nur schwer zu erkennen. Aktuell gibt es Aufregung um eine Stoffgruppe, die sogenannten PFAs. SWR Marktcheck-Redakteurin Nina Rathfelder hat sich für ihren Film mit dem Thema beschäftigt und sagt, viele dieser Stoffe seien schädlich. Sie können beispielsweise das Immunsystem schwächen und die Cholesterin-Werte erhöhen. "Tatsächlich kann man sie bei jedem von uns im Blut nachweisen", sagt die Journalistin.

Außerdem reichern sich die Stoffe im Körper an und es dauert Jahrzehnte, bis sie sich wieder abbauen. Deshalb werden sie auch "Chemikalien für die Ewigkeit" genannt. Das Problem: Trotzdem ist bei uns in Deutschland nicht vorgeschrieben, dass sie direkt bei den Inhaltsstoffen genannt werden müssen. Die Redaktion von SWR Marktcheck wollte wissen, ob PFAs auch in Eigenmarken der drei großen deutschen Drogerie-Ketten enthalten sind. Was die Auswertungen im Labor ergeben haben, berichtet Redakteurin Nina Rathfelder im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.