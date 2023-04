SC Freiburg-Fan und Pizza-Wirt: Roberto Salmone feiert die Bayern-Bezwinger

Roberto Salmone ist Badener mit sizilianischen Wurzeln, er betreibt die Pizzeria „Anpfiff“ und ist Vereinsmitglied des SC Freiburg. Natürlich hat er den sensationellen 2 zu 1-Sieg seines Vereins vergangenen Dienstag im DFB-Pokal bei Bayern München gefeiert, wie er in SWR Aktuell erzählt: "Das war ein klasse Abend! Ich habe an der Theke eine Magnum-Flasche Winzersekt rausgeholt und habe das ganze Lokal eingeladen." Und an diesem Samstag könnte es so traumhaft weitergehen. Denn Freiburg empfängt Bayern München zum Bundesligaduell. Für Roberto Salmone heißt es aber auch dann leider wieder Theke statt Fankurve. "Ich bin SC-Mitglied, war aber noch nicht einmal im neuen Freiburger Stadion – das tut mir echt leid." Deshalb hat er SWR Aktuell Moderatorin Ulrike Alex einen großen Wunsch verraten: "Ich würde die Mannschaft des SC Freiburg gerne in meine Pizzeria "Anpfiff" einladen."