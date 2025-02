Von der Kanzler- zur Absturz-Partei? Fragen an SPD-Chefin Esken

per Mail teilen

Die Bundestagswahl hat für die SPD einen politischen Absturz gebracht hat. Nur noch 16,4 Prozent - das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl. Wie geht SPD-Co-Vorsitzende aus dem Wahlkreis Calw, Saskia Esken, mit diesen Zahlen um? In SWR Aktuell-sagt sie: "Die Menschen sind in Deutschland in höchstem Maße verunsichert", die SPD habe die Menschen mit ihren Thermen nicht erreicht. Wie Esken das Thema Migration einschätzt - auch für mögliche Sondierungsgespräche mit CDU /CDU, darüber hat sie außerdem mit SWR Aktuell Moderator Andreas Böhnisch gesprochen.

Rücktrittsfragen bei der SPD: Esken als Bauernopfer?

Angesprochen auf einen möglichen Rücktritt ihrerseits bei diesen Zahlen, entgegnet Esken, sie finde es interessant, dass in der Hauptsache sie gefragt werde. Hat Esken also einen schwierigeren Stand als ihr Co-Vorsitzender Lars Klingbeil, der jetzt auch Fraktionsvorsitzender werden soll? Der Politikwissenschaftler Uwe Wagschal findet: ja. Klingbeil sei "der große Gewinner" - im Gegensatz zu Esken, die auch in ihrem Wahlkreis Probleme gehabt habe. Außerdem hält er die Position Eskens zur Flüchtlingspolitik nicht für zukunftsfähig, wenn die politischen Ränder nicht weiter gewinnen sollen.