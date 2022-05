SAP macht "Focus Friday" ohne Konferenzen: ein Zukunftsmodell?

per Mail teilen

Zoom, Teams, Facetime, Whatsapp-Calls – was noch vor ein paar Jahren allenfalls Alltag für Captain Kirk war, ist jetzt für uns alle Realität: Ein Video-Anruf jagt im Job den nächsten. Einfach mal am Stück arbeiten, ohne alle paar Stunden unterbrochen zu werden, das gibt es jetzt bei SAP. Europas größter Softwarekonzern führt den sogenannten "Focus Friday" ein und möchte damit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas mehr Luft vor dem Wochenende verschaffen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich erklärt Jutta Rump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen, dass ausgerechnet die Corona-Pandemie den Trend zum Sitzungsmarathon sogar noch verstärkt habe.