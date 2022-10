Sanktionen gegen Oligarchen – CDU-Politiker: Ampel kommt nicht voran

Russland führt seit gut acht Monaten Krieg in der Ukraine. Der Westen antwortet mit Wirtschaftssanktionen, unter anderem gegen reiche russische Wirtschaftsbosse, also Oligarchen. In Deutschland soll jetzt eine Zentralstelle der Bundesregierung die Durchsetzung der Sanktionen koordinieren. Deutschland sei bei der Durchsetzung von Sanktionen deutlich schlechter aufgestellt als andere EU-Länder, sagt Matthias Hauer, Finanzpolitiker der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in SWR Aktuell: "Wir kommen nicht voran." Ein erstes Gesetz der Ampel-Regierung im Mai habe kaum Wirkung gezeigt. "Die Oligarchen dürfen weiter in ihren Luxusautos fahren, in ihren Luxusvillen, wohnen - anders als zum Beispiel in Italien oder in Frankreich", kritisiert der CDU-Politiker.

Wie nach Hauers Ansicht Sanktionen besser durchgesetzt werden, sagte er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.