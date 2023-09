Sag' zum Abschied leise: "Nicht vom Beckenrand springen"

Edgar Koslowski steht seit fast vierzig Jahren am Beckenrand eines Schwimmbades in Ettenheim, im Ortenaukreis. Morgen ist sein letzter Tag als - früher hieß es noch - "Bademeister". Herr Koslowski geht in Ruhestand. Sein Amt als Landesvorsitzender des Verbandes der Schwimmeister wird er noch weiterführen, denn: "Es gibt viel zu tun", hat er SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesagt. Vor allem der Fachkräftemangel habe extreme Auswirkungen auf den Badebetrieb. Wie sich der in den vergangenen vierzig Jahren verändert hat und ob Herr Koslowski seinen Beckenrand vermissen wird, hören Sie hier.