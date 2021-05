Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) will das den Betrieb von Elektroautos nötige Lithium aus dem Oberrheingraben gewinnen. Jochen Kolb ist Professor für Geochemie und Lagerstättenkunde am KIT und erklärte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, wie aus Geothermalwasser Lithium gewonnen werden kann. Mit Hilfe einer Bohrung werde warmes Wasser aus rund 3.000 Metern Tiefe nach oben gepumpt. Am KIT werde dann vom Prinzip her wie mit einem Magneten dem Wasser Lithium entzogen. Das Wasser werde anschließend wieder in den Boden zurückgepumpt. Erste Tests hätten gezeigt, dass sich der Aufwand durchaus lohnen könne. Lithium wird als Rohstoff für die Herstellung von Akkus benötigt. Die meisten E-Auto-Produzenten beziehen die Batterien derzeit noch aus Asien. Sowohl Tesla-Chef Elon Musk als auch deutsche Autohersteller haben angekündigt, künftig auch in Deutschland Batterien für E-Autos produzieren zu wollen.