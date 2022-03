Russlands Krieg in der Ukraine – wie rede ich mit meinem Kind darüber?

Der Krieg in der Ukraine hinterlässt Spuren. Auch in der Psyche von Kindern, die mitbekommen, das etwas auf der Welt gerade überhaupt nicht stimmt. Sie haben Fragen und wollen wissen, was dort vor sich geht. Die Diplom-Psychologin

Marion Schwarz aus Mainz rät in SWR Aktuell dazu, kindgerecht zu erklären, was Krieg bedeutet. "Das ist eine Auseinandersetzung, so wie ihr euch auch manchmal im Kindergarten oder unter Freunden streitet. Nur mit großen Staaten, wo auch viel Gewalt passiert und man sich richtig haut – was man nicht tun soll."

Mit Grundschulkindern sollten sich die Eltern nur dann die Berichte über den Krieg im Fernsehen oder Internet anschauen, wenn die Kinder das ausdrücklich wollen. "Ich würde die Kinder ein Stück weit vor diesen gewalttätigen Bildern schützen. Wenn sie das schon gesehen haben, würde ich versuchen, es ihnen zu erklären oder ihnen sagen: Das musst du dir nicht anschauen." Dabei sei es wichtig, dem Kind nicht zu viel zuzumuten. "Zu viel Gewalt und Zerstörung kann ausgesprochen verängstigend auf die Kinder wirken", warnt die Kinder-Psychologin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.