Russland verspricht, ukrainische Asowstal-Kämpfer nach internationalem Recht zu behandeln; 30 Prozent der Studierenden in Deutschland leben laut Studie in Armut.

per Mail teilen

Russland hat angekündigt, die ukrainischen Kriegsgefangenen aus dem Asowstal-Stahlwerk in Mariupol nach internationalen Gesetzen zu behandeln. Zu einem möglichen Austausch gegen gefangene Russen äußerte sich Kreml-Sprecher Peskow nicht. Ein russischer Abgeordneter fordert für ukrainische Kriegsverbrecher die Todesstrafe. Mehrere hundert ukrainische Militärangehörige aus dem belagerten Stahlwerk haben sich russischen Truppen ergeben.

Fast ein Drittel der Studierenden in Deutschland lebt in Armut. Das hat der Paritätische Wohlfahrtsverband in einer Studie errechnet. Als arm oder armutsgefährdet gelten demnach Menschen, die mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens auskommen müssen. Der Paritätische Gesamtverband fordert deshalb von der Bundesregierung hat eine stärkere Bafög-Anhebung als bislang geplant. Mit der vorgesehenen Erhöhung der Bafög-Sätze um fünf Prozent werde keine strukturelle Verbesserung erreicht.