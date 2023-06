Start von Air Defender: "Eine gute Nachricht"

per Mail teilen

Die Nato probt den Ernstfall. Über Deutschland beginnt mit Air Defender die größte Luftwaffenübung in der Geschichte der westlichen Militärallianz.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags, spricht von einer guten Nachricht. "Es geht darum, so zu trainieren, wie man arbeiten müsste, wenn aus dem Osten angegriffen würde. Das ist keine Fiktion. Wir erleben seit 16 Monaten, was in der Ukraine passiert."

Strack-Zimmermann weist Kritik an Air Defender zurück

Kritik an Air Defender, wie sie der Fraktionschef der Linken im Bundestag Dietmar Bartsch mit dem Begriff 'Säbelrasseln' im Vorfeld geäußert hatte, wies Strack-Zimmermann zurück. Wer sich so zu Wort melde, "der verkennt, wer eigentlich aggressiv ist und wer sich verteidigt." Die Bedrohung durch Russland sei nicht theoretisch, sondern real. "Die baltischen Staaten sind dankbar, dass diese Übung stattfindet." Gleiches gelte für Finnland mit seiner 1.350 Kilometer langen Grenze zu Russland.

Russlands Angriff auf Ukraine ist "völkerrechtswidrig"

"Ich empfehle Herrn Bartsch, in die Ukraine zu reisen und dort mit den Menschen nicht nur zu sprechen, sondern den Alptraum zu beobachten: Das, was gerade passiert, nämlich völkerrechtswidrig ein Land anzugreifen und Zivilisten umzubringen."