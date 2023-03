Russisch-ukrainisches Getreideabkommen: “Russland verzögert Schiffskontrollen”

Kann die Ukraine trotz Krieg weiterhin Getreide per Schiff über das Schwarze Meer exportieren - oder endet das Abkommen mit Russland am 18. März? Über eine Verlängerung wird gerade in Genf verhandelt. Die Initiative habe die Ausfuhr von 23 Millionen Tonnen Getreide aus ukrainischen Häfen ermöglicht, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres vergangene Woche in Kiew. Über das Abkommen und die Arbeit als Landwirt in der Ukraine konnte SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Dietrich Treis sprechen. Er leitet in der Nähe von Kiew einen Agrarbetrieb und weiß, wie wichtig die Getreidevereinbarung für die Landwirtschaft ist: “Ohne Abkommen hätten wir so gut wie nichts verkauft.” Wie Russland die Initiative im Moment torpediert, erklärt der Landwirt im Interview.