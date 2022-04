Rückkehr in die Ukraine: Warum viele Geflüchtete trotz des Kriegs wieder nach Hause wollen

Sechs Wochen Krieg in der Ukraine bedeuten, dass 4,2 Millionen Menschen das Land verlassen haben. Aber einige fahren inzwischen auch wieder in ihre Heimat zurück. Die freie Journalistin Rebecca Barth berichtet zurzeit aus dem polnisch-ukrainischen Grenzgebiet. Eine Frau habe ihr erzählt, sie freue sich, nach Hause zurückkehren zu können und habe wörtlich hinzugefügt: "Mein Bett. Mein Kissen. Mein Mann." Die kurze und gleichzeitig emotionale Formulierung spiegele gut den Gemütszustand der Flüchtlinge wider, bei denen es sich überwiegend um Frauen und Kinder handele. In Polen befänden sich die ukrainischen Kriegsflüchtlinge in einem fremden Land. "Sie haben keine eigene Wohnung, sie haben häufig keine Arbeit, sie verstehen die Sprache nicht und die Familien sind zerrissen."

Warum die Heimkehrerinnen jederzeit damit rechnen, dass sie erneut aus der Ukraine fliehen müssen, erzählt die Journalistin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.