Tschüss Schmerzen: Mit diesen Tipps zum gesunden Rücken

Rückenschmerzen können vielseitig sein und viele Menschen betreffen. Dabei kann man selbst einiges für einen gesunden Rücken tun, sagt Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer.

Das Geheimnis hinter einem gesunden Rücken ist eigentlich gar nicht so geheim. Der Tipp des Mediziners: in Bewegung bleiben. Dabei ist es erst mal egal, wie genau man das macht. Eine spezielle Sportart sei nicht nötig. Es helfe schon spazieren gehen. "Denn wenn man läuft, aktiviert man die gesamte Muskulatur des Körpers". Am besten fängt man laut Grönemeyer schon im Kindesalter an: kleine Strampelbewegungen der Babys auf dem Wickeltisch oder später dann ins Baby-Schwimmen.

Rückenschmerzen: "Es kommt vor, dass wir viel zu viel operieren"

Im Gespräch kritisiert der Mediziner und Buchautor aber auch, dass zu viel operiert werde – weil Rückenschmerzen mit den Bandscheiben in Zusammenhang gebracht werden. Dabei sollte besser geprüft werden, ob die Bandscheibe überhaupt für die Art des Schmerzes verantwortlich sei. Denn Bandscheiben machten nur 3 Prozent aller Schmerzen aus.

Ein nicht zu unterschätzender Faktor für Rückenschmerzen laut des Experten: die Psyche. Wie sie zu Rückenschmerzen führen kann und wie man vorbeugt, darüber spricht er mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.